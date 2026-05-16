No a Medvedev poi la mano a Sinner | chi è Sofia la bambina simbolo degli Internazionali

Durante gli Internazionali, una bambina ha attirato l’attenzione tra il pubblico. La piccola, paziente del reparto di pediatria dell’ospedale Gemelli, era seduta tra le tribune e si è mostrata molto interessata al match tra Medvedev e Sinner. Prima della semifinale, la bambina aveva espresso il desiderio di vedere il giocatore italiano. La sua presenza ha suscitato attenzione e ha fatto parlare di sé come simbolo di speranza e resilienza tra i tifosi presenti.

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