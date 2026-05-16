No a Medvedev poi la mano a Sinner | chi è Sofia la bambina simbolo degli Internazionali
Durante gli Internazionali, una bambina ha attirato l’attenzione tra il pubblico. La piccola, paziente del reparto di pediatria dell’ospedale Gemelli, era seduta tra le tribune e si è mostrata molto interessata al match tra Medvedev e Sinner. Prima della semifinale, la bambina aveva espresso il desiderio di vedere il giocatore italiano. La sua presenza ha suscitato attenzione e ha fatto parlare di sé come simbolo di speranza e resilienza tra i tifosi presenti.
La piccola paziente del Gemelli aspettava soltanto Jannik prima della semifinale con Medvedev: il sorriso sul Centrale ha fatto il giro del mondo La grandezza di uno sportivo, spesso, passa dagli occhi dei bambini. Da come lo aspettano, da come lo guardano arrivare, da quel modo istintivo di trasformare un campione in qualcosa di più vicino a un sogno che a un atleta. È quello che sta succedendo in questi giorni al Foro Italico con Jannik Sinner. Il numero uno del mondo continua a vincere, trascina Roma verso la sua finale e intanto alimenta un entusiasmo che va ben oltre il tennis. Lo racconta meglio di tutto il sorriso di Sofia, la bambina diventata il volto più bello di questi Internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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