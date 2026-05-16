La battaglia fra Sinner e Medvedev riprende oggi | orario punteggio e dove vedere la semifinale degli internazionali di Roma

Da sport.quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la semifinale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Medvedev, dopo che la partita è stata rinviata a causa della pioggia. La sfida era prevista ieri, ma le condizioni meteo hanno impedito di completare gli incontri programmati. La partita si giocherà in un orario ancora da definire, e sarà possibile seguirla su alcune reti televisive e piattaforme online. Il risultato, oltre a determinare il finalista, deciderà chi proseguirà la corsa nel torneo romano.

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Roma, 16 maggio 2026 – La pioggia ferma tutto e rinvia il verdetto a oggi. La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri sera sul Centrale del Foro Italico, riprenderà nella giornata di oggi non prima delle ore 15, dopo la semifinale del doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori in programma dalle 13. Punteggio. Al momento dell’interruzione il numero uno del mondo era avanti 6-2, 5-7, 4-2 nel terzo set, con un break di vantaggio sul russo e Medvedev al servizio. Un match fin lì diviso in due fasi molto diverse: primo set dominato da Sinner, aggressivo e preciso fin dai primi scambi, poi la reazione del russo, capace di allungare la sfida approfittando di un calo dell’azzurro nel secondo parziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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