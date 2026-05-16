Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Nizza e Metz. La squadra di Puel, reduce dalla sconfitta contro Auxerre, si trova in una posizione critica, vicina ai playout. La vittoria potrebbe non essere sufficiente per evitare questa eventualità. Le formazioni sono state annunciate, e le quote di scommessa indicano un equilibrio tra le due squadre. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe, con il risultato che potrebbe influenzare il loro destino nella stagione.

Il KO di Auxerre ha messo il Nizza di Puel sull’orlo del baratro e ad un passo dai playout, e potrebbe non bastare una vittoria oggi contro il Metz per evitare i playout. Gli Aiglons rischiano di fare la fine del Reims dello scorso anno, finalista di coppa e anche costretto a disputare i playout con conseguenze disastrose in entrambe le situazioni. Una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Metz (domenica 17 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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