Metz-Lorient domenica 10 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica sera alle 21:00 si gioca la sfida tra Metz e Lorient nel 33esimo turno di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono le scelte dei tecnici. Sono stati resi noti anche i convocati, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili per gli scommettitori. La partita segna il penultimo impegno di questa stagione di campionato.

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Partita che ha il sapore di fine stagione quella che vede impegnate Metz e Lorient in questo 33esimo turno di Ligue1. I grenatines sono ormai retrocessi da 2 giornate, ma hanno comunque onorato l’impegno mettendo in difficoltà il Monaco nell’ultimo turno. Nonostante lo sforzo è arrivata inesorabile l’ennesima sconfitta in campionato la numero 22 di una stagione sfortunata sin dalle prime battute.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Metz-Lorient (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Metz-Lorient (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiPartita che ha il sapore di fine stagione quella che vede impegnate Metz e Lorient in questo 33esimo turno di Ligue1. Auxerre-Nizza (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiA 180 minuti dalla fine della Ligue1 l’Auxerre si gioca un’intera stagione quest’oggi in casa contro il Nizza di Puel. Argomenti più discussi: Ligue 1, Metz-Lorient diretta tv: dove guardare lo streaming live gratis; FC Metz - FC Lorient | pronostico & migliori quote | 10.05.2026; Pronostico Metz - Lorient: analisi e quote; Metz v Lorient: survival fight meets top-half push.