Domenica 10 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Metz e Lorient, valida per il 33º turno di Ligue 1. Le formazioni sono state annunciate e sono disponibili le quote e i pronostici per l'incontro. La sfida si presenta come una delle ultime della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti prima della conclusione del campionato.

Partita che ha il sapore di fine stagione quella che vede impegnate Metz e Lorient in questo 33esimo turno di Ligue1. I grenatines sono ormai retrocessi da 2 giornate, ma hanno comunque onorato l’impegno mettendo in difficoltà il Monaco nell’ultimo turno. Nonostante lo sforzo è arrivata inesorabile l’ennesima sconfitta in campionato la numero 22 di una stagione sfortunata sin dalle prime battute.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Metz-Lorient (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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