Nino Pensabene rieletto segretario della Uilapesca Sicilia | La flotta è diminuita ma aumenta il pesce importato

Nino Pensabene è stato riconfermato come segretario generale della Uila Pesca in Sicilia durante un congresso a Palermo. Nel suo intervento ha evidenziato come, nonostante la diminuzione della flotta peschereccia, l’importazione di pesce sia aumentata. Ha inoltre segnalato che le politiche adottate negli ultimi anni hanno penalizzato le marinerie dell’isola, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni.