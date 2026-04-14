Nino Pensabene rieletto segretario della Uilapesca Sicilia | La flotta è diminuita ma aumenta il pesce importato
Nino Pensabene è stato riconfermato come segretario generale della Uila Pesca in Sicilia durante un congresso a Palermo. Nel suo intervento ha evidenziato come, nonostante la diminuzione della flotta peschereccia, l’importazione di pesce sia aumentata. Ha inoltre segnalato che le politiche adottate negli ultimi anni hanno penalizzato le marinerie dell’isola, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni.
Nino Pensabene è stato rieletto oggi a Palermo segretario generale della Uila Pesca in Sicilia. E dal congresso dell’organizzazione di settore ha denunciato il paradosso di politiche che penalizzano, ormai da troppo tempo, le Marinerie nell’Isola: “La riduzione della flotta peschereccia in.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Nino Pensabene rieletto segretario della Uilapesca Sicilia: "La flotta è diminuita ma c'è sempre meno pesce"Nino Pensabene è stato rieletto oggi a Palermo segretario generale della Uila Pesca in Sicilia.
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