Nino Pensabene rieletto segretario della Uilapesca Sicilia | La flotta è diminuita ma c' è sempre meno pesce
Nino Pensabene è stato rieletto oggi a Palermo come segretario generale della Uila Pesca Sicilia. Durante il congresso dell’organizzazione di settore, ha evidenziato come la flotta peschereccia nell’isola sia diminuita nel tempo, mentre la quantità di pesce disponibile si sia ridotta sempre di più. Ha inoltre sottolineato come le politiche adottate abbiano penalizzato le marinerie locali, senza tuttavia entrare nel merito di eventuali soluzioni.
Nino Pensabene è stato rieletto oggi a Palermo segretario generale della Uila Pesca in Sicilia. E dal congresso dell’organizzazione di settore ha denunciato il paradosso di politiche che penalizzano, ormai da troppo tempo, le Marinerie nell’Isola: “La riduzione della flotta peschereccia in.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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