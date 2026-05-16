Un'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Nigeria ha portato alla morte di uno dei leader più importanti dell'Isis in Africa. L'attacco ha colpito un uomo considerato un elemento chiave nella gerarchia del gruppo estremista, riducendo così la presenza dell'organizzazione nella regione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che non hanno fornito dettagli sulle modalità dell'operazione. Nessun’altra informazione è stata resa pubblica riguardo alle eventuali conseguenze di questo blitz.

Grazie a un’operazione militare statunitense l’Isis perde uno dei suoi uomini più importanti in Africa. Abu-Bilal al-Minuki, considerato il “numero due globale” dello Stato Islamico e tra i jihadisti più attivi al mondo, è stato infatti ucciso nel bacino del Lago Ciad durante un’operazione congiunta condotta dalle forze armate nigeriane insieme agli Stati Uniti. A confermare l’operazione sono stati sia il presidente nigeriano Bola Tinubu che quello statunitense Donald Trump, il quale ha rivendicato il successo definendolo “un duro colpo alle reti africane e globali dell’Isis”. Secondo i dettagli resi noti da Abuja, al-Minuki sarebbe stato... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Colpo al vertice dello Stato Islamico in Africa. Usa e Nigeria eliminano al-Minuki

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Brown Magotsi still believes that General Mkhwanazi is a CIA Agent installed by America and Israel.

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