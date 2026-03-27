Del Debbio ferma tutto | Forze dell' ordine intervenite Il video choc dell' islamico 

A Dritto e rovescio, su Rete 4, si parla di Islam e violenza sulle donne. Il punto di partenza è un punto preciso del Corano, Capitolo IV, Versetto 34: "Le donne virtuose sono le devote. Ammonite quelle donne in cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele". "Il vocabolario italiano ha 160mila parole, quello arabo 12 milioni e 300mila - puntualizza Sami Salem, imam della Moschea di Roma-Magliana -. Per avere il coraggio di interpretare il Corano bisogna essere in grado di capire tutto l'arabo, conoscere la storia del Profeta". "Guardi Imam, questa tradizione qui viene dalla Rizzoli, è stata fatta da un grande esperto di lingua araba", lo corregge subito Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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