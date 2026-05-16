Nigeria Trump | Eliminato numero 2 dell’Isis a livello globale

Il presidente statunitense ha dichiarato che, grazie a operazioni congiunte tra forze americane e nigeriane, è stato eliminato un alto esponente dell'Isis, considerato il secondo in comando del gruppo terroristico. L'operazione si è svolta recentemente e ha portato alla morte di questa figura di rilievo per l'organizzazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'evento o sulla località dell'operazione. La notizia è stata resa pubblica tramite comunicato ufficiale.

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell'Isis, numero due del gruppo terroristico. "Su mio ordine, le coraggiose forze americane e le forze armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Nigeria, Trump ordina attacchi aerei Usa su basi Isis: Hanno ucciso cristiani innocenti

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