Tuttosport – Caos Milan per il Genoa squadra in ritiro! Parlano Tare e Allegri dopo il ko con l’Atalanta

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta a San Siro, il Milan si trova in una fase difficile della stagione, con il rischio di perdere il quarto posto e l’accesso alla Champions League. La partita ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre nel frattempo sono arrivate dichiarazioni di Tare e Allegri in seguito all’esito del match. La situazione in casa rossonera si fa sempre più tesa, con alcune voci che parlano di un possibile ritiro del Genoa.

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2026-05-10 23:49:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: MILANO – Momento complicatissimo della stagione per il Milan che cade a San Siro contro l’Atalanta e mette a rischio la conquista di un posto Champions per la prossima stagione, con la Roma ora appaiata a quota 67. In un clima di contestazione durissimo nei confronti della società, particolarmente rivolti all’ad Giorgio Furlani, anche per la squadra è pioggia di fischi dopo la sconfitta rimediata contro la Dea, con la Curva Sud che ha lasciato lo stadio a metà secondo tempo sul 3-0. Nonostante l’orgoglio nel finale con il 2-3 finale e addirittura la chance di pareggiarla con Gabbia, Massimiliano Allegri analizza così ai microfoni di Dazn.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Caos Milan, “per il Genoa squadra in ritiro”! Parlano Tare e Allegri dopo il ko con l’Atalanta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Allegri: "Il problema non è Leao. Champions a rischio? Lo dicevo...". E Tare: "Milan in ritiro" Tuttosport – il Genoa di De Rossi ko dopo due vittorie di fila2026-03-20 23:46:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: GENOVA – Dopo due vittorie consecutive si... Argomenti più discussi: Caos Milan, per il Genoa squadra in ritiro! Parlano Tare e Allegri dopo il ko con l'Atalanta; Edicola - ?? Milan, Nkunku ai saluti. Ai rossoneri è stato offerto Alaba; Furlani nel caos, dimissioni ora: la petizione dei tifosi del Milan diventa virale; L'ex Milan nel caos, accuse pesantissime: messo immediatamente fuori squadra.