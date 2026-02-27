Jashari | Ora solo al 100% Il Milan è un sogno Allegri grande allenatore L’obiettivo …

Da pianetamilan.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha dichiarato di essere ormai al 100% e ha definito il club rossonero un sogno. Ha anche espresso apprezzamento per l’allenatore Allegri, considerandolo un grande professionista. Durante un’intervista, Jashari ha parlato dei suoi obiettivi e della sua condizione attuale, senza approfondire ulteriori dettagli.

"Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite. Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico". Queste le parole di Ardon Jashari centrocampista del Milan che è stato intervistato da SportMediaset: "È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me". Il primo obiettivo del club resta il ritorno in Champions League? Jashari risponde: "Certo, raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

