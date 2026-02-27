Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha dichiarato di essere ormai al 100% e ha definito il club rossonero un sogno. Ha anche espresso apprezzamento per l’allenatore Allegri, considerandolo un grande professionista. Durante un’intervista, Jashari ha parlato dei suoi obiettivi e della sua condizione attuale, senza approfondire ulteriori dettagli.

"Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite. Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico". Queste le parole di Ardon Jashari centrocampista del Milan che è stato intervistato da SportMediaset: "È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me". Il primo obiettivo del club resta il ritorno in Champions League? Jashari risponde: "Certo, raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari: “Ora solo al 100%. Il Milan è un sogno. Allegri grande allenatore. L’obiettivo …”

Jashari: “Il Milan era un sogno. Infortunio? Tutti mi hanno sostenuto. Allegri grande allenatore”Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, arrivato in estate dal Club Brugge, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di CBS Sport durante...

Leggi anche: Milan, ‘nuovo’ rinforzo per Allegri. Jashari scalpita e ora può fare la differenza

Temi più discussi: Jashari è il sostituto di Loftus-Cheek: come cambia il Milan senza l'inglese; Milan-Como 1-1, le pagelle: Leao concreto, Maignan si complica la vita; Jashari come Modric: segnali da fuoriclasse al Milan; Solo un pari per il Milan contro il Como: i rossoneri scivolano a meno sette dall’Inter.

Nuovo anno, nuova vita: la crescita di Jashari che ora ha convinto anche AllegriTutti i tifosi milanisti si ricordano bene la trattativa infinita della scorsa estate che il Milan ha intavolato con il Club Brugge per Ardon Jashari: settimane e mesi di voci, indiscrezioni, rifiuti. milannews.it

Ardon Jashari sta giocando di più al Milan grazie all’infortunio di Loftus-CheekLa nuova strategia del Milan a centrocampo: l’integrazione di Jashari e la coesistenza con Luka Modric nella formazione titolare. Nelle recenti partite di Serie A, l’AC Milan ha mostrato segnali di ca ... notiziemilan.it

Allegri promuove Jashari Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico del Milan sarebbe convinto dei progressi del centrocampista svizzero e ora non ha più dubbi: può giocare insieme a Modric Sarà un asso nella manica per questo finale di stagio - facebook.com facebook

Verso Cremonese-Milan: Modric e Rabiot non si toccano, Jashari in vantaggio su Ricci e Fofana x.com