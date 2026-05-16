A Montegranaro e nelle zone circostanti, si registra un forte sostegno per Nicola Marchionni, il giovane ballerino di 23 anni noto per la sua partecipazione al talent ‘Amici’ di Maria De Filippi. Dopo aver superato le fasi precedenti, Marchionni è arrivato in finale e domani sera tenterà di conquistare il titolo. La sua presenza in televisione ha suscitato entusiasmo e partecipazione tra i residenti, che seguono con attenzione la sua avventura nel programma.

Tutti mobilitati a Montegranaro e dintorni, per sostenere Nicola Marchionni, il 23enne ballerino di danza classica che sta partecipando al talent ‘Amici’ di Maria De Filippi, che è approdato in finale e che, domani sera, tenterà di agguantare la vittoria finale. Ballerino professionista che si divide da anni tra Italia, Inghilterra e America, Nicola è approdato alla scuola di Amici con Alessandra Celentano come insegnante e, puntata dopo puntata, esibizione dopo esibizione, ha saputo conquistare il favore dei giudici fino a staccare il biglietto per la finale. Una conquista emozionante in quanto Nicola ha voluto dedicare la sua esibizione e la coreografia alla mamma scomparsa poco dopo il suo approdo in trasmissione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicola Marchionni in televisione, un paese intero fa il tifo per lui

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