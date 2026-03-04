Amici chi è Nicola Marchionni | età studi e grave lutto

Nicola Marchionni è uno dei nuovi concorrenti di Amici 25, apparso per la prima volta durante la puntata trasmessa su Canale 5 il 1° febbraio. È un ballerino e ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua età, sul suo percorso di studi e su un grave lutto che lo ha colpito. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico.

Nicola Marchionni è uno dei nuovi volti della danza arrivati nella scuola di Amici 25. Il ballerino ha fatto il suo ingresso nella puntata andata in onda su Canale 5 il 1° febbraio. Ha 23 anni e viene dalle Marche, con origini panamensi. Il suo profilo ha subito incuriosito il pubblico e gli addetti ai lavori. Alle spalle, infatti, ha già esperienze importanti e una formazione riconosciuta. Nelle ultime ore si è parlato anche di un’assenza in studio legata a un grave lutto. Famoso ex di Amici conferma la paternità L’ingresso ad Amici 25 nella puntata del 1° febbraio. L’arrivo di Nicola Marchionni ad Amici 25 è avvenuto durante la puntata del 1° febbraio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Nicola Marchionni approda ad ‘Amici’, il papà: “Talento e passione”Montegranaro, 13 febbraio 2026 – Originario di Montegranaro, Nicola Marchionni, 23enne, ballerino di danza classica, ha da tempo spiccato il volo...

Danza: da Montegranaro a “Amici”: la scommessa di Celentano sul talento di Nicola Marchionni.L’attenzione del piccolo schermo nazionale si concentra su Nicola Marchionni, giovane ballerino originario di Montegranaro, nel cuore del Fermano.

Amici 25, le anticipazioni dell'8 marzo: tutti gli allievi al serale, tranne uno! Chi è rimasto senza maglia?Gli allievi di Amici 25 sono tornati in studio questo pomeriggio, mercoledì 4 marzo, per registrare una nuova puntata del pomeridiano domenicale che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 8 marzo. Alla ... cosmopolitan.com

«Durante la registrazione di Amici di Maria De Filippi si sono assegnate altre due maglie per il Serale! A unirsi a Emiliano Fiasco, Michele Ballo, Alex Calu e Angie ci sono ora Gard e Nicola Marchionni. Gard ha cantato "Quando" di Pino Daniele e Nicola h facebook