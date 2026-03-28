Amici 25 chi è Nicola Marchionni | età altezza origini e curiosità sul ballerino

Nicola Marchionni è uno dei concorrenti di Amici 25, dove si è distinto come ballerino. Ha un'età di circa 20 anni e viene da una famiglia legata alla danza. La sua altezza si aggira intorno ai 180 centimetri. Prima di partecipare al programma, ha già ottenuto riconoscimenti a livello internazionale e ha frequentato una scuola di danza. Tra le curiosità, si sa che nutre una grande passione per il suo mestiere e ha raggiunto diversi traguardi nel settore.

Dal talento internazionale alla scuola di Amici 25: tutto su Nicola Marchionni, il ballerino tra passione, famiglia e traguardi professionali. Nicola Marchionni, ballerino di Amici 25, è uno dei talenti più promettenti della scuola. Scopriamo insieme chi è, dai suoi genitori alle origini, fino ad altezza ed età, per conoscere meglio il giovane artista che sta conquistando il pubblico. Tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, spicca Nicola Marchionni, ballerino scelto dalla maestra Alessandra Celentano per far parte della sua squadra. Nato ad Ancona, nelle Marche, e di origini panamensi, Nicola ha 23 anni e un percorso artistico fuori dal comune. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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