L'Atletico Madrid non ha ancora deciso se riscattare Nico Gonzalez, nonostante l'offerta di 32 milioni di euro. La squadra sta valutando attentamente la situazione del giocatore argentino, senza aver comunicato ufficialmente una decisione definitiva. Le trattative sul suo eventuale trasferimento continuano tra le parti interessate, mentre il futuro del calciatore rimane incerto. Nessun annuncio ufficiale è stato rilasciato fino a questo momento.

di Francesco Spagnolo Nico Gonzalez, sarà riscattato dall’Atletico Madrid? Le ultimissime sul futuro del giocatore argentino. Ecco cosa potrebbe succedere. Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato, specialmente sull’asse Torino-Madrid, dove il nome di Nico Gonzalez sta diventando il centro di un intrigante intrigo internazionale. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto chiarezza su una situazione che appare tutt’altro che scontata, delineando scenari che potrebbero riportare l’esterno argentino alla Continassa. Attualmente in forza all’Atletico Madrid, il calciatore sta vivendo un momento di forma smagliante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non è convinto di spendere 32 milioni . I dettagli sul futuro dell’argentino

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