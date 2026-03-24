Nico Gonzalez, attaccante in prestito dall’Atalanta, sta vivendo una situazione particolare all’Atletico Madrid. La società spagnola avrebbe deciso di limitare il suo minutaggio per evitare di esercitare l’obbligo di riscatto previsto dal contratto. La Juventus, che segue la situazione, si mantiene attenta agli sviluppi riguardanti il giocatore. La trattativa tra le parti potrebbe evolversi in base alle decisioni dell’Atletico Madrid.

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© Calcionews24.com - Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid spiazza tutti: occhi sul minutaggio per evitare l’obbligo di riscatto. La Juve osserva

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