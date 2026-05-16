Newcastle-West Ham domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 18:30 si svolgerà la partita tra Newcastle e West Ham. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote di scommessa indicano un possibile vantaggio per il Newcastle. La sfida rappresenta un’opportunità cruciale per il West Ham, che potrebbe rischiare la retrocessione se non ottiene un risultato positivo. La vittoria per il West Ham potrebbe evitare il peggio, ma tutto dipenderà dall’esito della partita e dai risultati delle altre squadre, in particolare del Tottenham.

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