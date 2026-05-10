Domenica 10 maggio 2026 alle 17:30 si disputa al London Stadium il match tra West Ham e Arsenal. La partita, un derby di grande intensità, vede le formazioni ufficiali già annunciate e le quote dei bookmaker in attesa di sviluppi. L’Arsenal, terza in classifica, si prepara a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato, mentre il West Ham cerca punti importanti in vista del finale di stagione.

Eccoci all’analisi della partita dell’Arsenal, la terza squadre inglese che in settimana ha staccato i biglietto per una finale europea in una stagione che potrebbe finire in trionfo per le squadre di Premier League in attesa di vedere cosa combinerà la Nazionale ai Mondali ormai prossimi. I Gunners devono affrontare un West Ham che nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Arsenal (domenica 10 maggio 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Derby a grande intensità al London Stadium

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