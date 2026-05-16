’New York was right’ La ricerca di Bevignani in mostra

Una mostra presenta le opere di un artista che utilizza materiali industriali come resine, siliconi e plastiche, spesso considerati neutri, per creare lavori che si collocano tra pittura e scultura. La ricerca si focalizza sulla trasformazione di questi materiali in strumenti sensoriali capaci di produrre effetti di densità, vibrazione e profondità. Le opere mostrano un interesse nel manipolare le caratteristiche tattili e visive di materiali industriali, dando vita a installazioni che invitano lo spettatore a esplorare nuove percezioni.

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