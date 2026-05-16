’New York was right’ La ricerca di Bevignani in mostra
Una mostra presenta le opere di un artista che utilizza materiali industriali come resine, siliconi e plastiche, spesso considerati neutri, per creare lavori che si collocano tra pittura e scultura. La ricerca si focalizza sulla trasformazione di questi materiali in strumenti sensoriali capaci di produrre effetti di densità, vibrazione e profondità. Le opere mostrano un interesse nel manipolare le caratteristiche tattili e visive di materiali industriali, dando vita a installazioni che invitano lo spettatore a esplorare nuove percezioni.
La sua ricerca si colloca in un territorio intermedio tra pittura e scultura, dove resine, siliconi e plastiche, materiali industriali apparentemente neutri, vengono trasformati in dispositivi percettivi capaci di generare densità, vibrazione e profondità. Giorgio Bevignani, artista originario di Città di Castello ma da anni operante nella campagna bolognese, è protagonista a Palazzo Vassé di Galleria Cavour, in via Farini, con la mostra New York was right, curata da Gaetano La Mantia, dove si racconta un momento chiave del suo approcciarsi all’arte, che si sviluppa nel tempo attraverso continuità e approfondimento, evitando adesioni alle logiche di tendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Partire per NEW YORK alla ricerca della LIBERTÀ
Sullo stesso argomento
"La mostra di Raffaello a New York occasione d’oro per Urbino e Marche""La mostra di Raffaello al MET sia un volano per la promozione delle Marche negli USA".
A New York la mostra sulla moda italiana nel cinemaNEW YORK (ITALPRESS) – L’Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato la mostra “Fotogrammi di moda italiana: dagli anni ’50 ad oggi,...
L’opening inaugurale della mostra Giorgio Bevignani – New York Was Right ha trasformato Galleria Cavour in un incontro tra arte, moda e glamour contemporaneo. @galleriacavourbologna e l’artista @giorgiobevignani hanno dato il benvenuto agli ospiti in facebook
Il petrolio è in rialzo a New York, il Wti sale del 3,09% a 104,30 dollari. Il Brent guadagna il 2,37%, a 108,23 dollari #ANSA x.com
Vale la pena New York per 2-3 giorni? reddit