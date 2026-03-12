A New York la mostra sulla moda italiana nel cinema

A New York, l’Istituto Italiano di Cultura ha aperto una mostra dedicata alla moda italiana nel cinema. L’esposizione si intitola “Fotogrammi di moda italiana: dagli anni ’50 ad oggi, l’Italia veste il cinema internazionale” e presenta una selezione di costumi e riferimenti storici. La mostra copre un ampio arco temporale, dal secondo dopoguerra a oggi, e mette in mostra pezzi iconici legati alla moda italiana nel cinema mondiale.

NEW YORK (ITALPRESS) – L’Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato la mostra “Fotogrammi di moda italiana: dagli anni ’50 ad oggi, l’Italia veste il cinema internazionale”. Ideata e curata da Stefano Dominella, Presidente onorario Maison Gattinoni, la mostra, che si apre proprio a pochi giorni dalla serata dei premi oscar di Los Angeles, racconta il legame profondo tra cinema e stile e mostra come proprio il grande schermo abbia contribuito a internazionalizzare la moda italiana, trasformandola in una delle immagini più riconoscibili del Made in Italy nel mondo. “Moda e cinema – dice all’Italpress Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York – sono due settori importantissimi del Made in Italy e, in qualche modo, questa mostra parla di entrambi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

