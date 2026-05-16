Ieri sul Monte Grappa si è registrata una nuova nevicata che ha coperto le strade con uno strato di neve e ghiaccio. Le autorità hanno diffuso un avviso per evitare di salire, descrivendo le condizioni come pericolose. È stato attivato un servizio straordinario per la messa in sicurezza delle strade, che si sono gelate a causa delle basse temperature. La presenza di lastre di ghiaccio rappresenta un rischio elevato per la circolazione e la sicurezza degli automobilisti.

MONTE GRAPPA - Ieri, venerdì 15 maggio, la neve è tornata sul Grappa. Ma non soltanto per un'innocua "spolverata" primaverile: pericolose lastre di ghiaccio si sono create tra ieri e giovedì sull'asfalto delle strade provinciali a causa dell'abbassamento improvviso delle temperature. Gli automobilisti che salivano sul Massiccio dai vari versanti, quindi, rischiavano di sbandare al primo tornante, scivolare fuori strada in discesa o rimanere bloccati in punti difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso stradale. La Provincia di Treviso ha risposto immediatamente inviando lungo le provinciali, la 140, la 141 (comprese le gallerie), la 148 e la 149 mezzi spazzaneve e soprattutto spargisale, in modo da metterle in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Neve e ghiaccio sulle strade del Monte Grappa: «Non salite: è pericoloso». Servizio straordinario per la messa in sicurezza

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