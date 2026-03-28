Nell'ultima settimana di marzo, i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nella zona tra Bovolenta e Terrassa Padovana, nella regione della Saccisica. L'operazione ha coinvolto numerose forze dell'ordine e si è concentrata su verifiche di documenti e veicoli, con l’obiettivo di monitorare la sicurezza sul territorio.

Maxi controllo dei carabinieri nell'ultima settimana di marzo a cavallo tra Bovolenta e Terrassa Padovana. I militari dell'Arma della Compagnia di Piove di Sacco hanno concentrato i loro sforzi per prevenire i reati predatori, monitorare le principali arterie stradali e mettere sotto la lente d'ingrandimento le zone della movida locale dove si radunano solitamente compagnie di amici. Il tutto a tutela della sicurezza pubblica dei residenti e dei commercianti. Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego delle pattuglie delle Stazioni di Bovolenta, Piove di Sacco e Codevigo unitamente ad equipaggi del Radiomobile, i militari del capitano Giacomo Chimienti hanno identificato 81 persone identificate, controllato 63 mezzi in transito, ispezionato 3 esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Sicurezza del territorio: servizio straordinario nella Saccisica

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