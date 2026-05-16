Una neonata è deceduta per ipotermia poco dopo lo sbarco a Lampedusa, mentre veniva trasferita al Poliambulatorio. L'episodio si è verificato nel corso delle operazioni di soccorso e trasferimento dei migranti arrivati sull'isola. La bambina aveva poche ore di vita e le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze esatte della morte. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le persone coinvolte nelle operazioni di assistenza.

AGI - Una neonata è morta di ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento al Poliambulatorio. Alle 4.30 sono approdate su molo Favarolo 55 persone soccorse dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. La piccola, in condizioni critiche, è stata trasferita con la madre al Poliambulatorio dove i medici ne hanno constatato il decesso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Neonata morta di freddo a Lampedusa dopo lo sbarco

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The Mediterranean: the Refugee Graveyard

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