Domani, Basket City si prepara a vivere due partite in contemporanea, con inizio previsto intorno alle 18. La prima sarà quella della squadra di casa, che scenderà in campo al PalaDozza. La seconda, invece, coinvolgerà un’altra formazione, anche se l’orario di inizio sarà simile. Entrambi gli incontri si svolgeranno nella stessa giornata, creando un doppio appuntamento che attirerà l’attenzione degli appassionati di pallacanestro.

Basket City in campo, domani, più o meno alla stessa ora. Comincerà la Fortitudo, alle 18, al PalaDozza. Un’ora dopo, la Virtus alla Fiera. Due partite, due anime forse agli antipodi. La Virtus inizia i quarti, la Fortitudo li finisce. Una gioca in serie A per lo scudetto, l’altra milita in A2 e insegue l’obiettivo promozione. Per riportare il derby nella Città dei Canestri. Momenti differenti rappresentati da due tecnici che si trovano su posizioni diverse, forse opposte. Il punto di partenza è identico, perché essendo Nenad Jakovljevic un allievo di Dusko Ivanovic, pensa alla difesa, come Attilio Caja. Ma è il feeling con il gruppo che, ora, appare differente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nenad e Attilio, le due facce di Basket City

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