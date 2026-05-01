Le due facce del 1 maggio | sindacati in piazza Municipio e a Bagnoli corteo di protesta

Il primo maggio a Napoli si presenta con due eventi distinti. Da un lato, le organizzazioni sindacali hanno allestito un palco in piazza Municipio, con la presenza del sindaco. Dall’altro, a Bagnoli si è tenuto un corteo di protesta con diversi partecipanti. Entrambi gli appuntamenti si sono svolti nella stessa giornata, rappresentando due approcci differenti alla giornata dedicata ai lavoratori.

Sono due le facce del primo maggio napoletano. Da un lato quella istituzionale, con il palco dei sindacati in piazza Municipio e la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi. Dall'altro quello più popolare, con il corteo che è partito da Bagnoli e non ha fatto mancare le polemiche contro le.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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