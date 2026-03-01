Ali Khamenei, iraniano, è stato folgorato dall'Islam radicale a 13 anni, ma nel suo tempo libero leggeva Tolstoj. È morto all'età di 86 anni durante un attacco militare condotto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La sua morte potrebbe avere ripercussioni sulla scena internazionale, considerando il ruolo di rilievo che ha ricoperto nel paese.

L’uccisione di Khamenei, morto all’età di 86 anni durante l’attacco militare da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, potrebbe aprire nuovi fronti di guerra. ll presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che “vendicare l'uccisione di Khamenei” e di altri alti funzionari iraniani sia “un dovere e un diritto legittimo" del Paese. "La Repubblica islamica dell'Iran considera suo dovere e diritto legittimo cercare giustizia ed esigere una punizione dai colpevoli e da coloro che hanno ordinato questo crimine storico, e dedicherà tutte le sue forze all'adempimento di questa grande responsabilità e obbligo”, ha puntualizzato Pezeshkian. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, folgorato dell'Islam radicale a 13 anni ma leggeva Tolstoj. Ecco chi era Ali Khamenei

Ali Khamenei, ecco chi era l’ayatollah alla guida dell’Iran da oltre trent’anniDalla rivoluzione islamica al potere assoluto, il ritratto dell’uomo che ha plasmato il regime iraniano e gli equilibri del Medio Oriente.

Ali Khamenei, chi era la Guida Suprema dell’Iran uccisa nell’attacco Israele-Usa e cosa sappiamo sulla sua morteChi era Ali Hosseini Khamenei, la Guida Suprema dell'Iran ucciso nell'attacco di USA e Israele: la conferma del decesso da parte di Donald Trump dopo...