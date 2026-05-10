Violentata in casa a 17 anni mentre il marito non c' è Lega all' attacco | Vittima dell' Islam radicale

Una ragazza di 17 anni ha sporto denuncia ai carabinieri di Venezia, raccontando di aver subito una violenza sessuale nella propria abitazione a Mestre mentre il marito non era presente. La vicenda risale a un episodio avvenuto recentemente. La Lega ha commentato la notizia associandola a un presunto legame con l’Islam radicale. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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