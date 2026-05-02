Casemiro Inter Miami | il brasiliano sbarca in MLS? Trattativa che procede spedita a che punto siamo per il suo addio dal Manchester United

Il calciomercato internazionale si scalda con la possibile cessione di Casemiro dal Manchester United all'Inter Miami. La trattativa tra i due club sta procedendo rapidamente, anche se al momento non sono stati ufficializzati dettagli o accordi definitivi. Le voci indicano che il centrocampista brasiliano potrebbe presto lasciare la Premier League per trasferirsi negli Stati Uniti, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

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