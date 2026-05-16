Nel cuore di Milano apre un boutique hotel a 5 stelle per cani | la sfida di Alexandra

Nel centro di Milano sta per aprire un boutique hotel a cinque stelle dedicato ai cani, situato in via Molino delle Armi, nella zona di Santa Sofia. Il progetto, promosso da una imprenditrice locale, mira a offrire servizi di lusso per gli amici a quattro zampe, garantendo un livello elevato di comfort. La struttura si inserisce nel contesto di un quartiere già noto per le sue attività commerciali di alta gamma e si rivolge a proprietari disposti a investire in servizi esclusivi per i loro animali domestici.

All'ombra della Madonnina il lusso è per pochi. E non è solo per gli umani. O almeno questa è la promessa di Dogo, il boutique hotel a cinque stelle dedicato agli amici a quattro zampe che sta per aprire, nel cuore di Milano, in via Molino delle Armi (zona Santa Sofia).L'idea è di Alexandra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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