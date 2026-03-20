Margherita66 raddoppia | apre oggi la nuova boutique nel cuore di Giugliano

Oggi apre a Giugliano in Campania una nuova boutique chiamata “Margherita66”. La location si trova nel centro della città e rappresenta l’espansione di un’attività già consolidata, che si distingue per l’uso di stoffe di alta qualità e tecnologie digitali avanzate. L’inaugurazione segna il raddoppio di un punto vendita e la realizzazione di un progetto imprenditoriale.

Giugliano in Campania. Non è solo un’apertura, è il coronamento di un sogno fatto di stoffe pregiate, intuizioni digitali e tanta dedizione. Oggi, "Margherita 66" inaugura il suo secondo punto vendita in via Aniello Palumbo, raddoppiando la sua presenza sul territorio e confermando Giugliano come un polo nevralgico della moda campana. Dalle origini al successo. La storia di "Margherita 66" affonda le radici in una scommessa vinta anni fa in via Allende. Partita con soli due brand, la boutique è riuscita nel tempo a costruire un catalogo d’eccellenza, annoverando oggi tra i propri scaffali marchi di livello internazionale come Aldo Castagna, Erika Cavallini, Weekend Max Mara e Max Mara Studio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Margherita66” raddoppia: apre oggi la nuova boutique nel cuore di Giugliano Articoli correlati Il lusso rinasce a Bologna: apre la nuova boutique della upcycling radicaleBologna – Nel cuore del salotto buono di Bologna, apre le porte un progetto che sfida le convenzioni dell’alta moda. Dior apre a Tokyo il Bamboo Pavilion: la nuova boutique esperienziale tra arte giapponese e lusso immersivoSe pensavate che una boutique fosse solo un posto dove fare shopping, preparatevi a cambiare narrativa.