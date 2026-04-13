Un nuovo 5 stelle lusso nel cuore di Milano | 115 milioni per l' hotel con il ristorante Zuma

Nel centro di Milano sarà inaugurato un nuovo hotel a cinque stelle di lusso, con un investimento di 115 milioni di euro. Il progetto prevede anche l'apertura di un ristorante Zuma all’interno della struttura. Il finanziamento di 115 milioni di euro è stato concesso da Unicredit al fondo Zefiro, gestito da Silver Fir Capital sgr e composto da investitori esteri e dal gruppo Gwm.

Un nuovo hotel a cinque stelle lusso aprirà nel centro di Milano. L'operazione è sostenuta da un finanziamento di 115 milioni di euro concesso da Unicredit al fondo Zefiro, gestito da Silver Fir Capital sgr e partecipato da investitori esteri e dal gruppo Gwm. Il progetto prevede la riconversione.🔗 Leggi su Milanotoday.it In Piazza Loggia sta per aprire un hotel a 5 stelle con ristorante e spa di lussoIl claim è di sicuro effetto: "Casa Fasoli, un nuovo diamante nel cuore di Brescia". L’Aquila: 6 milioni per il nuovo Hotel Castello 4 stelle in centroIl Gruppo Unirest ha presentato ufficialmente l’evoluzione dell’Hotel Castello a L’Aquila, una struttura che dal dicembre scorso è tornata operativa...