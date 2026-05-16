Negozi italiani in crisi gli stranieri tengono vivo il commercio nella Tuscia

Da viterbotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade di Viterbo e delle zone limitrofe raccontano una realtà diversa rispetto a qualche anno fa. I negozi italiani sembrano attraversare un momento difficile, con molte attività che chiudono o ridimensionano i propri spazi. Al contrario, le attività gestite da imprenditori stranieri continuano a mantenere viva la rete commerciale locale, contribuendo a un panorama urbano più movimentato e frequentato. Questa situazione si riscontra sia nel centro storico sia nelle zone periferiche della città e nei paesi vicini.

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Basta farsi un giro per le strade di Viterbo, dal centro alla periferia, uscendo anche dal capoluogo, per capire che l'aria è cambiata. Quella che può sembrare solo un'impressione in realtà trova riscontro nei dati di Infocamere, che spiegano di come, se oggi molte serrande restano alzate, lo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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