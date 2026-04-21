Via Nazionale in crisi | 13 negozi vuoti e il declino del commercio

Lungo l’asse che collega Piazza della Repubblica al centro di Roma, via Nazionale si sta progressivamente svuotando di negozi. Attualmente, sono 13 le attività commerciali chiuse o abbandonate lungo questa strada. La perdita di esercizi commerciali si sta verificando nel corso degli ultimi mesi, con vari locali che hanno deciso di chiudere le proprie saracinesche. La situazione evidenzia un cambiamento nel panorama commerciale dell’area, che si sta manifestando in modo visibile e persistente.

Lungo l’asse che unisce Piazza della al centro di Roma, la vitalità commerciale di via Nazionale sta affrontando una trasformazione silenziosa e preoccupante. In questa mattina di aprile, caratterizzata da temperature che sfiorano i 20 gradi e da un sole primaverile che illumina i palazzi storici di fine Ottocento, il consueto afflusso di passanti e turisti non riesce a sostenere le attività locali. La realtà dei fatti mostra un decremento del movimento umano, con gruppi sparsi e passanti distogliati che non alimentano più il flusso costante che in passato garantiva la sopravvivenza delle vetrine lungo la via. L’impatto persistente della crisi sanitaria sul tessuto commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Nazionale in crisi: 13 negozi vuoti e il declino del commercio Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic Notizie correlate Lucca: -28,6% di negozi in 13 anni, la crisi del commercioLa provincia di Lucca registra una perdita del 28,6 per cento delle attività commerciali in tredici anni, posizionandosi al quarantesimo posto nella... Udine: -163 negozi nel centro, la crisi del commercioIl tessuto commerciale di Udine sta attraversando una fase di trasformazione profonda e dolorosa, segnata dalla scomparsa di oltre un centinaio di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Che rapporto c’è tra la crisi della Nazionale e quella economica?; Seminario: Le crisi nella storia dell'Italia pre-unitaria; La crisi in medio oriente, al Circolo Nazionale dell'Unione ospite il direttore del Mattino Vincenzo di Vincenzo; Dai voce al tuo Sì, al via la Campagna nazionale per la donazione di organi e tessuti. Nello spot Luca Ward. Via Nazionale in crisiE' un asse principale della Capitale che collega la stazione Termini col centro storico. Strada che ospita edifici importanti: il Palazzo delle Esposizioni, il teatro Eliseo, la chiesa di San Paolo ... rainews.it Via Nazionale, l'autostrada che uccide i negozi ift.tt/OV2xrDP x.com Da via Paglia a via Nazionale, fino alla scalinata delle piscine: sono diversi i lavori pronti a partire a Lovere. L'obiettivo è la sicurezza e la prevenzione del dissesto idrogeologico. - facebook.com facebook