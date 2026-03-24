Non solo Hormuz | tutti gli stretti che tengono in ostaggio il commercio globale

Lo stretto di Hormuz oggi è la dimostrazione di quanto il mondo possa dipendere da uno stretto passaggio d’acqua per far arrivare energia e merci ovunque. Il suo blocco, causato dall’ennesima fiammata di guerra nella regione del Golfo, ha tagliato o rallentato drasticamente il transito di petrolio e gas che collegano i grandi produttori del Medio Oriente ai mercati di Asia ed Europa, costringendo le petroliere a cercare rotte alternative o a restare in rada ad aspettare tempi migliori. Hormuz però non è un’eccezione ma la regola: nei mari nel nostro pianeta ci sono altri colli di bottiglia dove transitano migliaia di navi e che, in caso di crisi internazionali, potrebbero rappresentare un problema per il trasporto di merci e materie prime. 🔗 Leggi su Panorama.it

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