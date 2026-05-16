Negligenza totale vogliamo giustizia! | Maradona jr torna sulla scomparsa di Diego

Diego Armando Maradona Junior ha ripercorso gli ultimi momenti di suo padre durante una trasmissione televisiva, accusando lo staff medico di negligenza totale nel suo trattamento. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione di responsabilità da parte dei professionisti che si sono occupati di lui, riaccendendo il dibattito sulla gestione medica e le circostanze che hanno portato alla scomparsa del campione. La dichiarazione è stata accompagnata da un appello alla giustizia, mentre si attendono sviluppi nelle indagini.

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