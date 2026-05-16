Negligenza totale vogliamo giustizia! | Maradona jr torna sulla scomparsa di Diego
Diego Armando Maradona Junior ha ripercorso gli ultimi momenti di suo padre durante una trasmissione televisiva, accusando lo staff medico di negligenza totale nel suo trattamento. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione di responsabilità da parte dei professionisti che si sono occupati di lui, riaccendendo il dibattito sulla gestione medica e le circostanze che hanno portato alla scomparsa del campione. La dichiarazione è stata accompagnata da un appello alla giustizia, mentre si attendono sviluppi nelle indagini.
Diego Armando Maradona Junior ha riaperto la ferita sulla morte del padre, accusando direttamente lo staff medico di negligenza totale durante la trasmissione Verissimo su Canale 5. Il processo riaperto: le prove contro i medici. Con la riapertura del procedimento giudiziario dello scorso 14 aprile sulle responsabilità dello staff che aveva in cura il Pibe de Oro, il figlio ha deciso di rompere il silenzio pubblicamente. Gli audio ascoltati in aula pesano come macigni: dichiarazioni inequivocabili in cui i medici dicevano “morirà, lasciatelo stare”. Una frase che sintetizza l’abbandono clinico al quale Maradona è stato sottoposto negli ultimi giorni di vita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Diego Armando Maradona Jr: “Voglio giustizia, mio padre è morto per negligenza dei medici”
Diego Armando Maradona Jr: “Sulla fine del mio matrimonio cose non vere, ho le prove ma non parlo per i miei figli”Diego Armando Maradona Jr è stato ospite di Verissimo sabato 16 maggio e ha raccontato la fine del suo matrimonio con Nunzia, la madre dei suoi figli.