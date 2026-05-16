Diego Armando Maradona Jr | Sulla fine del mio matrimonio cose non vere ho le prove ma non parlo per i miei figli

Sabato 16 maggio, Diego Armando Maradona Jr è stato ospite del programma televisivo Verissimo, dove ha parlato della conclusione del suo matrimonio con Nunzia, madre dei suoi figli. Durante l’intervista, ha affermato di avere prove che smentiscono alcune voci sulla fine della relazione, ma ha deciso di non divulgarle per tutelare i figli. La discussione si è concentrata principalmente sui dettagli della separazione e sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di interrompere il matrimonio.

Diego Armando Maradona Jr è stato ospite di Verissimo sabato 16 maggio e ha raccontato la fine del suo matrimonio con Nunzia, la madre dei suoi figli. Un momento difficile e sul quale non è stata detta tutta la verità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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