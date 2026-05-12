E’ approdato alla sentenza di primo grado il processo di ‘ndrangheta "Ten", così chiamato perché nel marzo 2025 scattarono le misure cautelari a dieci anni dalla maxioperazione "Aemilia". Nell’indagine della polizia di Stato, a cui lavorò la squadra mobile reggiana, coordinata dal pm della Dda Beatrice Ronchi, si contesta l’operatività del gruppo Arabia, con provviste di armi e dedito a estorsioni, truffe, ricettazione, frodi fiscali e fatture per operazioni inesistenti con aggravante mafiosa: l’impianto accusatorio ieri ha trovato conferma nella sentenza. Davanti al gup di Bologna Sandro Pecorella hanno sfilato 30 imputati: 13 con l’abbreviato, 11 con patteggiamento, 6 per i quali si è discusso sul rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla ’ndrangheta. Operazione ’Ten’: pesanti condanne per il clan Arabia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Operazione ‘Ten’, la requisitoria. Chieste condanne fino a 20 anniLa richiesta di pena più alta, 20 anni col rito abbreviato per associazione mafiosa e altri reati, è stata avanzata per Giuseppe Arabia (1966),...

‘Ndrangheta e il clan dei Tripodi. Condanne e patteggiamento: oltre al boss, un poliziotto e un ex candidato sindacoBrescia, 7 maggio 2026 – I pm della DDA erano sicuri, e ora anche un giudice è d’accordo.

Argomenti più discussi: Lotta alla ’ndrangheta. Operazione ’Ten’: pesanti condanne per il clan Arabia; World Wide Mafia 'Ndrangheta | In arrivo su Disney+ il 20 maggio 2026 | Disney+; Ai mafiosi vanno tolti i patrimoni anche in Svizzera; World Wide Mafia, ’Ndrangheta: il trailer della docuserie Disney+ sulla lotta alla criminalità organizzata.

La legge sulle intercettazioni è un favore alla ’ndrangheta (e al terrorismo): la denuncia di Melillo agita la politica | Il procuratore nazionale antimafia scrive a Nordio, Piantedosi e Colosimo (commissione Antimafia) reddit

Lotta alla ’ndrangheta. Operazione ’Ten’: pesanti condanne per il clan ArabiaInflitti 17 anni a Giuseppe (1966), ritenuto capo e organizzatore del sodalizio: avrebbe tenuto rapporti coi mafiosi anche dal carcere. Pene severe anche per i nipoti (oltre 12 anni) e Salvatore Spagn ... ilrestodelcarlino.it