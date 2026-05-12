Lotta alla ’ndrangheta Operazione ’Ten’ | pesanti condanne per il clan Arabia

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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E’ approdato alla sentenza di primo grado il processo di ‘ndrangheta "Ten", così chiamato perché nel marzo 2025 scattarono le misure cautelari a dieci anni dalla maxioperazione "Aemilia". Nell’indagine della polizia di Stato, a cui lavorò la squadra mobile reggiana, coordinata dal pm della Dda Beatrice Ronchi, si contesta l’operatività del gruppo Arabia, con provviste di armi e dedito a estorsioni, truffe, ricettazione, frodi fiscali e fatture per operazioni inesistenti con aggravante mafiosa: l’impianto accusatorio ieri ha trovato conferma nella sentenza. Davanti al gup di Bologna Sandro Pecorella hanno sfilato 30 imputati: 13 con l’abbreviato, 11 con patteggiamento, 6 per i quali si è discusso sul rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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