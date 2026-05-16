Nba a Roma Cotogna punta forte sul PalaEur Prima l' impianto poi la squadra | gli scenari in campo

Roma si prepara a ospitare un evento importante nel mondo del basket, con due gruppi che si contendono la possibilità di portare una squadra NBA nel capoluogo. L'attenzione si concentra sul PalaEur, uno degli impianti storici della città, che potrebbe diventare il punto nevralgico di questa operazione. La discussione riguarda prima la riqualificazione dell’impianto e poi la possibile creazione di una squadra che giochi nel massimo campionato americano. La città si trova dunque al centro di una sfida tra diverse proposte.

Due cordate, un palazzetto storico e l'orizzonte dell'Nba: Roma torna a essere l'epicentro delle grandi manovre del basket italiano. La partita centrale, quella capace di cambiare le sorti della contesa, è quella dell'assegnazione della PalaEur. Cotogna Sports Group, cordata guidata dall’avvocato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nba, i Pistons sono la prima squadra ad Est ai playoff. Gli Spurs fermano gli HawksDetroit (Stati Uniti), 21 marzo 2026 – I Detroit Pistons sono la prima squadra della Eastern Conference (la terza in assoluto dopo Oklahoma City...

Calciomercato Roma, Gasperini punta sul nucleo storico: i possibili scenariFin dal suo arrivo nella Capitale Gian Piero Gasperini ha sempre sottolineato l’importanza e la sua fiducia nei confronti di un nucleo ben definitivo...

Da 0 a 2 Squadre in A1 nel giro di 3 mesi, Nba vicina Il tutto con la Virtus, che è la vera ed unica squadra di Roma ad arrancare nei playoff di B A Roma oramai di Romano esiste ben poco x.com

Basket Roma, Cotogna Sports Group punta sul PalaEur: Segnale di soliditàResta ora da capire quali saranno gli sviluppi dell’iter e quale ruolo potrà avere il PalaEur nel futuro di Basket Roma e, più in generale, del basket romano ... affaritaliani.it

Basket, Matiasic fa sul serio: Offerta per il PalaEur dimostrazione di soliditàPaul Matiasic fa sul serio per portare la ‘sua’ Roma in Serie A. Il patron di Trieste ha sbaragliato la concorrenza della ex Cremona ... iltempo.it

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficialmente annunciato il trasferimento della licenza della Vanoli Cremona a Roma. Roma giocherà nella massima divisione italiana il prossimo anno per la prima volta dal 2020, quando la Virtus Roma ha deciso di r reddit