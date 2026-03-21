I Detroit Pistons sono diventati la prima squadra della Eastern Conference ad assicurarsi un posto ai playoff NBA, con questa conquista che li colloca tra le prime tre formazioni in assoluto a farlo quest’anno. Gli Spurs, invece, hanno fermato gli Hawks, impedendo loro di avanzare nella corsa postseason. La partita si è svolta negli Stati Uniti, il 21 marzo 2026.

Detroit (Stati Uniti), 21 marzo 2026 – I Detroit Pistons sono la prima squadra della Eastern Conference (la terza in assoluto dopo Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs) ad arpionare un posto ai prossimi playoff NBA. Decisiva per raggiungere questo importante traguardo è stata la vittoria ottenuta questa notte dalla franchigia del Michigan contro i Golden State Warriors, sconfitti 115-101. Nonostante le assenze di Cade Cunningham (out almeno per un paio di settimane a causa di un problema di natura polmonare) da una parte e di Steph Curry (ai box proprio dalla sfida contro Detroit a fine gennaio per un guaio al ginocchio), la gara ha comunque regalato spettacolo ed è stata decisa dai Pistons nei due quarti centrali, nei quali è arrivato un parziale complessivo di 66-47. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nba, i Pistons sono la prima squadra ad Est ai playoff. Gli Spurs fermano gli Hawks

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