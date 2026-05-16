Nazionale Paralimpica | ecco la nuova maglia

Nella cornice dell'Auditorium Ara Pacis di Roma, la Federazione Italiana di Sport e Atletica Paralimpica ha mostrato per la prima volta la nuova maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpica durante la conferenza stampa intitolata “Unveiling Excellence”. La presentazione ha coinvolto atleti, tecnici e rappresentanti istituzionali, che hanno assistito alla cerimonia di svelamento del nuovo completo. La maglia presenta un design rivisitato e si inserisce nel percorso di aggiornamento delle divise ufficiali della squadra.

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Nella prestigiosa cornice dell'Auditorium Ara Pacis di Roma, la FISPES ha presentato ufficialmente la nuova maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpica nel corso della conferenza stampa “Unveiling Excellence”. La nuova divisa azzurra vedrà UniCredit come sponsor di maglia, consolidando ulteriormente il rapporto tra la Federazione e il gruppo bancario, già al fianco della FISPES attraverso numerosi progetti e iniziative condivise. A moderare l'evento è stata la giornalista e conduttrice Simona Rolandi, che ha accompagnato i diversi momenti della conferenza dedicata alla presentazione della nuova divisa azzurra e al percorso della Nazionale italiana di atletica paralimpica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nazionale Paralimpica: ecco la nuova maglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Unveiling Excellence - La nuova maglia della Nazionale di Atletica Paralimpica - 15 maggio 2026 Sullo stesso argomento Bodo Glimt, dopo la storica Champions ecco la maglia per la nuova stagioneI sogni del Bodo Glimt in Champions si sono infranti agli ottavi contro lo Sporting Lisbona, ma la cavalcata europea del club resta un'impresa da... Atleta casertano vince la gara nazionale di equitazione paralimpicaL'atleta casertano Davide Riccardelli ha conquistato la gara nazionale di equitazione paralimpica nella categoria Fei Grand Prix Freestyle Grado 3... Atletica paralimpica, presentata la nuova maglia della NazionaleNella prestigiosa cornice dell’Auditorium Ara Pacis di Roma, la FISPES ha presentato ufficialmente la nuova maglia della Nazionale italiana di ... iltempo.it Unveiling Excellence, presentata la nuova maglia della Nazionale di atletica paralimpicaROMA (ITALPRESS) – Nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Ara Pacis di Roma, la Fispes ha presentato ufficialmente la nuova maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpica nel corso della c ... italpress.com