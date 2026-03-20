Bodo Glimt dopo la storica Champions ecco la maglia per la nuova stagione

Il Bodo Glimt presenta la nuova maglia casalinga per la stagione, celebrando i 110 anni di storia del club norvegese. La divisa, realizzata con dettagli che richiamano le origini e il percorso della squadra, sarà indossata nelle prossime partite ufficiali. La presentazione avviene a pochi mesi dalla storica partecipazione in Champions League, suscitando l’interesse dei tifosi e degli appassionati di calcio.

I sogni del Bodo Glimt in Champions si sono infranti agli ottavi contro lo Sporting Lisbona, ma la cavalcata europea del club resta un'impresa da ricordare. Così, per la stagione 2026, i norvegesi hanno svelato la nuova maglia celebrando i 110 anni di storia del club, ma anche evidenziando la crescente presenza globale del Bodo dopo una campagna europea storica che ha attirato le simpatie di tifosi da tutto il mondo. Il video della presentazione contiene immagini girate a Tokyo (Giappone), Rio de Janeiro (Brasile) e Amsterdam (Paesi Bassi), come gesto di riconoscenza per il sostegno ricevuto da ogni angolo del mondo nelle partite della splendida Champions giocata dai ragazzi di Knutsen, capaci di battere Manchester City e Atletico Madrid nella prima fase e l'Inter due volte nei playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bodo Glimt, dopo la storica Champions ecco la maglia per la nuova stagione Articoli correlati Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano. Inter fuori (con merito) dalla ChampionsTra le controindicazioni del salmone, c’è ora anche quello sotto forma di squadra di calcio: nazionale o club, nel caso specifico il Bodo Glimt che... Bodo Glimt Inter, Chivu perde due pedine per la sfida di Champions League: ecco di chi si trattaMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Approfondimenti e contenuti su Bodo Glimt Temi più discussi: Né fenomeni, né salmonari: lo Sporting Lisbona ha spiegato anche all'Inter come affrontare il Bodo Glimt; Il software che fa vincere il Bodø/Glimt e rivoluziona il calciomercato; Lo Sporting ribalta il Bodo/Glimt con una rimonta leggendaria: dallo 0-3 al 5-0, i norvegesi fuori dopo aver eliminato l’Inter; Prosegue la favola del Bodo Glimt! Sporting sconfitto 3-0. Crollo Bodo Glimt, addio alla Champions. Il tecnico: Brutale. E Hogh: Chapeau SportingLa favola del Bodo Glimt è giunta al capolinea. Dopo aver dato diverse lezioni di calcio a big conclamate d'Europa (Inter, Manchester City,. tuttomercatoweb.com Bodo asfaltato, dopo l'Inter finisce la favoletta: i ragazzi del 5-0 a Lisbona, Sporting spietatoI norvegesi, lontano dal campo amico, si rivelano essere inconsistenti: in Portogallo ai supplementari per miracolo, poi affondano ... tuttosport.com Il Bodo Glimt punta sull’entusiasmo della prima storica partecipazione alla Champions League e lancia la maglia Home 2026. La nuova divisa celebra i 110 anni di storia del club norvegese x.com Tutti i voti dopo le due notti europee - Lo Sporting (9) fa fuori il Bodo Glimt. L'Atalanta fuori con dignità (5) - facebook.com facebook