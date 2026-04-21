Ostia BAT compie 65 anni e torna con il maxi-gommone Combat14

Il 21 aprile 2026 il Porto Turistico di Roma ha ospitato un evento speciale per celebrare i 65 anni di attività di BAT, un'azienda nota nel settore nautico. Durante la giornata è stato presentato il maxi-gommone Combat14, un'imbarcazione capace di raggiungere i 60 nodi di velocità. La manifestazione ha attirato appassionati e operatori del settore, creando un'occasione per mostrare le novità e il patrimonio dell'azienda nel mondo della nautica.

Ostia, 21 aprile 2026 – C’è chi aspetta giugno per cominciare a sognare il mare. E poi c’è chi, nel mezzo di aprile, si presenta direttamente al Porto Turistico di Roma con un maxi gommone da 60 nodi e una festa che sa già di estate. BAT — 65 anni di nautica italiana alle spalle — ha scelto il Rizcafè per il debutto del suo nuovo Combat14, un prodotto il cui progetto è stato interamente realizzato nel Lazio, grazie al contributo di un’eccellente filiera di partner tecnici. La serata ha avuto il sapore giusto: brezza sul pontile, gente che si conosce, vip tra le quali Anna Safroncik e Enzo Salvi e quell’energia che si respira solo quando il mare è vicino e la stagione sta per esplodere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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