Il team Ferrari Hypersail ha presentato ieri a Milano, nel contesto della Design Week, un nuovo progetto di monoscafo lungo trenta metri. L’imbarcazione, progettata per raggiungere i 50 nodi, mira a stabilire nuovi record mondiali di velocità sul mare. La presentazione si è svolta nel cuore della città, attirando l’attenzione di professionisti e appassionati del settore nautico.

Il team Ferrari Hypersail ha presentato ieri a Milano, nel cuore della Design Week, il progetto per un imponente monoscafo da trenta metri progettato per sfidare i record mondiali. L’obiettivo tecnico è ambizioso: completare il giro del mondo in meno di 40 giorni, puntando al prestigioso trofeo Jules Verne attraverso una navigazione che punta su velocità e sostenibilità. L’evento milanese, situato a breve distanza dal Duomo, ha permesso di svelare l’estetica e la tecnologia di questo scafo foiling, capace di sollevarsi sull’acqua per raggiungere i 50 nodi. La nuova imbarcazione abbandona la tradizionale livrea rossa per adottare una combinazione cromatica basata sul giallo denominato Fly e su un grigio scuro, tonalità che richiamano il carbonio e i componenti fotovoltaici necessari alla propulsione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari sfida il mare: il nuovo scafo da 50 nodi punta al record

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