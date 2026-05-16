Un'azienda italiana ha avviato un progetto di rilancio che coinvolge sia innovazioni nel settore aeronautico, con l’introduzione di nuovi modelli di droni, sia nel settore dei maxi Rib, con l’obiettivo di rafforzare la produzione nazionale. Questa iniziativa rappresenta un tentativo di rinnovamento industriale, con un focus sulla modernizzazione e sulla crescita del comparto. L’obiettivo dichiarato è creare prodotti all’avanguardia, mantenendo un forte legame con la tradizione manifatturiera italiana.

Il rilancio di Callegari non è una semplice operazione di restyling, ma una vera rifondazione industriale che punta a scardinare le logiche tradizionali del settore. Sotto la guida del Gruppo Recchia, Callegari ha intrapreso un percorso ambizioso: trasformare la produzione di gommoni e maxi-RIB in un processo ad altissimo contenuto tecnologico, mutuando protocolli e materiali da settori d’avanguardia. Al centro di questa visione c’è un concetto di Made in Italy che si fa metodo e integrazione verticale. Il nuovo management ha impresso una direzione chiara, rompendo con la frammentazione produttiva tipica di molti cantieri. La strategia di Callegari si fonda su un modello di filiera completamente internalizzata, dove l’intero viaggio creativo e costruttivo avviene sotto lo stesso tetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Callegari, sfida hi-tech. Dai cieli ai maxi Rib: orgoglio Made in Italy

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