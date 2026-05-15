Natalia Paragoni ha cambiato nome alla figlia appena nata | non si chiamerà più Partenope

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno scelto di cambiare il nome della loro bambina appena nata. La coppia aveva inizialmente deciso di chiamarla Partenope, ma successivamente ha optato per un altro nome. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali. La notizia è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza specificare quale nome sia stato scelto in sostituzione di Partenope.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno deciso di rinunciare al nome Partenope per la loro secondogenita. La bambina manterrà il nome Beatrice. I motivi di questa scelta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Natalia Paragoni toglie il nome alla figlia (appena nata): il motivo

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