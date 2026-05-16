Nascono gli Ambasciatori dell’Ospitalità | nuovi corsi a Termoli
Sono stati avviati nuovi corsi a Termoli dedicati agli Ambasciatori dell’Ospitalità, un percorso formativo rivolto a persone che lavorano nelle strutture ricettive dei borghi molisani. I corsi prevedono lezioni condotte da esperti del settore e si concentrano sulle competenze necessarie per migliorare l’accoglienza ai visitatori. La formazione mira a rafforzare le competenze degli operatori locali e ad aggiornare le pratiche di ospitalità nelle piccole strutture, con l’obiettivo di valorizzare il turismo nei centri storici della regione.
? Punti chiave Come cambierà il lavoro nelle piccole strutture dei borghi molisani?. Chi sono gli esperti che guideranno la formazione a Termoli?. Cosa garantisce il nuovo titolo di Ambasciatore dell'Ospitalità?. Come verranno utilizzati i nuovi finanziamenti per il turismo regionale?.? In Breve Corpo docente include esperti Mastrangelo, Natilli, Ludovico, Abbazia, Colella, Aiello e Mignogna.. Programma dal 18 al 20 maggio con moduli marketing, inglese e gestione agenzie.. Lezioni disponibili anche via Microsoft Teams per garantire la partecipazione digitale.. Progetto prevede futuri cicli formativi nelle province di Isernia e Campobasso..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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