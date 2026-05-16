Nascono gli Ambasciatori dell’Ospitalità | nuovi corsi a Termoli

Sono stati avviati nuovi corsi a Termoli dedicati agli Ambasciatori dell’Ospitalità, un percorso formativo rivolto a persone che lavorano nelle strutture ricettive dei borghi molisani. I corsi prevedono lezioni condotte da esperti del settore e si concentrano sulle competenze necessarie per migliorare l’accoglienza ai visitatori. La formazione mira a rafforzare le competenze degli operatori locali e ad aggiornare le pratiche di ospitalità nelle piccole strutture, con l’obiettivo di valorizzare il turismo nei centri storici della regione.

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