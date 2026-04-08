VIDEO - Fiocco selvaggio a Oltremare | nascono due gufi reali ambasciatori di speranza per la specie

Nel giardino zoologico di Riccione, due nuovi esemplari di Gufo Reale sono nati recentemente. La nascita dei pulli è stata documentata attraverso un video che mostra il primo giorno di vita dei due uccelli. La specie è considerata un simbolo di tutela e conservazione, e questa nascita rappresenta un passo importante per la riproduzione in cattività. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di natura e tutela ambientale.