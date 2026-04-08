VIDEO - Fiocco selvaggio a Oltremare | nascono due gufi reali ambasciatori di speranza per la specie
Nel giardino zoologico di Riccione, due nuovi esemplari di Gufo Reale sono nati recentemente. La nascita dei pulli è stata documentata attraverso un video che mostra il primo giorno di vita dei due uccelli. La specie è considerata un simbolo di tutela e conservazione, e questa nascita rappresenta un passo importante per la riproduzione in cattività. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di natura e tutela ambientale.
Il giardino zoologico Oltremare 2.0 di Riccione annuncia un evento di importante valore naturalistico: la nascita di due pulli di Gufo Reale (Bubo bubo). Il lieto evento è il coronamento di un lungo percorso di affiatamento, cura e monitoraggio costante, portato avanti dallo staff di falconieri e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Da ricerca a speranza: a Unipi un evento su come nascono i farmaci contro le malattie rare
Noisy Naples 2026, due giorni di musica e intrattenimento alla Mostra d'OltremareIl Noisy Naples amplia i suoi orizzonti e aggiunge un nuovo spazio alla sua programmazione estiva, alla Mostra d'Oltremare di Napoli.