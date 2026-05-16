Nasce la Giornata della ristorazione spazio anche alle iniziative nelle scuole

È stata istituita ufficialmente la Giornata della ristorazione, con una legge approvata il 6 maggio 2026 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15 maggio dello stesso anno. La giornata si tenga ogni anno nel terzo sabato di maggio. La normativa prevede anche iniziative nelle scuole, senza specificare dettagli ulteriori su modalità o contenuti delle attività. La legge definisce l’evento come un momento di riconoscimento per il settore della ristorazione.

Con la legge 6 maggio 2026, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2026, viene istituita la Giornata della ristorazione, fissata ogni anno al terzo sabato di maggio. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 30 maggio 2026, riconosce alla ristorazione italiana un ruolo non solo economico, ma anche culturale, sociale e identitario. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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