Giornata della ristorazione nelle scuole attività didattiche e percorsi educativi Se ne discute in Parlamento

Oggi si discute in Parlamento della Giornata della ristorazione, una iniziativa che coinvolge le scuole attraverso attività didattiche e percorsi educativi. La proposta, già approvata dalla Camera, sta ora passando al vaglio del Senato. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti sul settore, integrando momenti di apprendimento pratico e formativo nelle istituzioni scolastiche.