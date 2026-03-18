Giornata della ristorazione nelle scuole attività didattiche e percorsi educativi Se ne discute in Parlamento
Oggi si discute in Parlamento della Giornata della ristorazione, una iniziativa che coinvolge le scuole attraverso attività didattiche e percorsi educativi. La proposta, già approvata dalla Camera, sta ora passando al vaglio del Senato. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti sul settore, integrando momenti di apprendimento pratico e formativo nelle istituzioni scolastiche.
Arriva anche nelle scuole la “Giornata della ristorazione”, istituita con un disegno di legge già approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato. Il provvedimento – che fissa la ricorrenza nel terzo sabato di maggio – prevede infatti il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici in iniziative legate alla cultura alimentare e alla filiera gastronomica italiana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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